«Бавария» выбрала двух главных кандидатов на пост тренера

Летом в «Баварии» сменится главный тренер. О том, что Томас Тухель покинет пост по завершению сезона, было объявлено ещё в феврале.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, планом А для «Баварии» остаётся Хаби Алонсо, который проводит невероятный сезон у руля «Байера». Если испанца заполучить не удастся, то мюнхенцы переключается на Роберто де Дзерби из «Брайтона». Именно итальянец является планом Б для гранда Бундеслиги.

В то же время отмечается, что де Дзерби сейчас сосредоточен на работе в «Брайтона» - переговоры с другими клубами он не ведёт.