В «Манчестер Юнайтед» определились с новым тренером

Не исключено, что ближайшим летом в «Манчестер Юнайтед» сменится главный тренер. Новый владелец клуба Джим Рэтклифф может расстаться с Эриком тен Хагом, если посчитает его неподходящим для нового проекта.

Как сообщает The Sun, фаворитом на замену тен Хагу является Гарет Саутгейт. По данным источника, «Манчестер Юнайтед» летом постарается привезти на «Олд Траффорд» не только Саутгейта, но и весь действующий тренерский штаб сборной Англии.

Ближайшим соперником «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге будет «Брентфорд». Команда тен Хага сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по судьбе тен Хага