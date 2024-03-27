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«Айнтрахт» готов расстаться с Мармушем за круглую сумму слухи

27 Марта 2024 • 18:20 Комментировать

Франкфуртский «Айнтрахт» может продать египетского нападающего Омара Мармуша за сумму в 50-60 млн евро, об этом сообщает Sport Bild.

Мармуш усилил франкфуртский клуб прошлым летом, перейдя свободным агентом из «Вольфсбурга». Футболисту 25 лет, в этом сезоне за свой клуб он забил уже 15 голов во всех турнирах, а также оформил шесть голевых передач. Всего на эти голевые действия ему потребовалось 33 игры.

Ранее, по слухам, футболистом интересовались «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Контракт уроженца Каира с «Айнтрахтом» действует ещё долго – до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш
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