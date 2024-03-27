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Джонстон выбыл из-за травмы и не сможет помочь сборной Англии на Евро

27 Марта 2024 • 15:32 Комментировать

Вратарь «Кристал Пэлас» и сборной Англии Сэм Джонстон выбыл до конца текущего сезона и-за травмы локтя и не сможет помочь своей национальной команде на предстоящем чемпионате Европы.

В текущем сезоне 31-летний Джонстон провёл за «Кристал Пэлас» 23 матча, пропустил 33 гола и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. За сборную голкипер успел провести четыре игры.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в Германии в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. На групповом этапе турнира английской сборной будут противостоять команды Словении, Дании, а также Сербии.

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