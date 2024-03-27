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Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще

27 Марта 2024 • 19:25 Комментировать

В последнее время многие бывшие футболисты выбирают тренерскую карьеру, однако далеко не у всех получается преуспеть в этой тяжёлой профессии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить тех, у кого не получилось с ходу стартовать в новой для себя сфере.

Уле Гуннар Сульшер (без клуба)

Ветеран «Манчестер Юнайтед», который защищал клубные цвета с 1995 по 2007 год. За это время Сульшер выиграл огромное количество трофеев, включая шесть чемпионств АПЛ и победу в Лиге чемпионов. Тренерскую карьеру Сульшер начал сразу после завершения карьеры, став тренером нападающих в стане «красных дьяволов», однако на этой должности он находился недолго. В 2011 году Сульшер впервые стал наставником команды, возглавив норвежский «Молде». Следом он работал в «Кардиффе», а затем опять в «Молде». В декабре 2018 года «Манчестер Юнайтед» сделал ставку на свою легенду. Сульшер почти три года руководил клубом. В начале у него не шло, но со временем команда начала играть и давать результат, заработав серебряные медали в сезоне-2020/21. Казалось, что дальше всё пойдёт хорошо, но старт нового сезона не задался для «Манчестер Юнайтед», и в ноябре тренер был уволен. С тех пор Сульшер не работал на тренерской должности, однако в 2023 году присоединился к УЕФА, где стал занимать должность аналитика матчей.

Фрэнк Лэмпард (без клуба)

Легенда «Челси», у которой пока тоже не получилось найти себя в тренерской профессии. Лэмпард завершил карьеру в 2017 году и сразу получил работу в стане «синих», став тренером молодёжной команды. В 2018 году он получил первую самостоятельную работу, возглавив «Дерби Каунти», однако провёл там всего один сезон. Летом 2019 года Лэмпард возглавил «Челси», но за полтора года так и не смог поставить игру команде и не добрался до медалей в АПЛ. После этого у Лэмпарда не получилось в «Эвертоне», а в апреле 2023 года он снова пришёл в «Челси», но уже на должность исполняющего обязанности главного тренера, чтобы команда смогла завершить сезон, параллельно подбирая нового наставника.

Андреа Пирло («Сампдория»)

Большую часть карьеры футболиста Пирло провёл в «Милане», но также успел вписать свою имя в историю «Ювентуса». Во время выступления за «Старую синьору» Пирло называли лучшим опорным хавбеком мира, и с этим трудно поспорить. В июле 2020 года Пирло стал тренером молодёжной команды «Ювентуса», но уже спустя месяц возглавил основную команду, сменив Маурицио Сарри. Пирло старался честно выполнять свою работу, но он попал в «Ювентус» не в самый удачный момент, плюс сказалось отсутствие опыта. По этой причине Пирло покинул туринцев уже в мае 2021 года. После тренер работал в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», а сейчас возглавляет «Сампдорию», с которой занимает лишь седьмое место в итальянской Серии A.

Дженнаро Гаттузо («Марсель»)

В качестве футболиста Гаттузо большую часть карьеры провёл в «Милане» (1999-2012), но также немного поиграл за «Перуджу», «Рейнджерс», «Салернитану» и «Сьон». Что касается тренерского пути Гаттузо, то у него либо очень сильный агент, либо все клубы его ценят за то, каким он был футболистом. По-другому невозможно объяснить тот факт, что он сменил уже несколько именитых европейских клубов, но ни в каком из них не добился результата. Несмотря на это, его продолжают постоянно приглашать в разные чемпионаты. С 2013 года он успел поработать в «Сьоне», «Палермо», «ОФИ», «Пизе», «Милане», «Наполи», «Валенсии» и «Марселе». Отметим, что ни в одной команде он не продержался больше двух лет.

Стивен Джеррард («Аль-Иттифак»)

Тот, кто очень разочаровал своим решением. Джеррард – легенда «Ливерпуля» и всего мирового футбола. Ему удалось выиграть практически все значимые трофеи на клубном уровне, но сейчас он уехал тренировать в Саудовскую Аравию. С 2018 по 2021 год Джеррард возглавлял «Рейнджерс», в котором проделал потрясающую работу и впервые за десять лет привёл клуб к чемпионству. После таких результатов он получил шанс в Английской премьер-лиге, возглавив «Астон Виллу». Однако здесь ему не удалось раскрыть свой тренерский потенциал, поэтому Джеррард был уволен после 11 месяцев работы в клубе. Минувшим летом британец решил сделать ставку на деньги и уехал в Саудовскую Аравию, возглавив местный «Аль-Иттифак». На данный момент его команда идёт на шестой позиции в чемпионате, и после неубедительной работы на Ближнем Востоке вряд ли кто-то из европейских топ-клубов захочет пригласить к себе Джеррарда.

Кто ещё мог бы попасть в этот список? Делитесь в комментариях!

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Лига Чемпионов Андреа Пирло АПЛ Уле Гуннар Сульшер ещё теги
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