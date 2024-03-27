Кейн сыграет против «Тоттенхэма»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» сообщила о том, что команда проведет товарищеский поединок против лондонского «Тоттенхэма». Спарринг между командами состоится 10 августа в Лондоне.

Стоит отметить, что за немецкий гранд выступают два бывших футболиста «шпор». Речь идет о защитнике Эрике Дайере и нападающем Гарри Кейне.

В последний раз «Бавария» встречалась с «Тоттенхэмом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Тогда мюнхенский коллектив одержал две уверенные победы со счетом 7:2 и 3:1.

В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает второе место, а «Тоттенхэм» идет пятым в АПЛ.