Холанн уже говорил «Барселоне» «да»: Рассказываем, почему трансфер тогда сорвался

Не секрет, что «Барселона» и сейчас заинтересована в услугах нападающего Эрлинга Холанна. Только это не первый раз, когда между двумя сторонами обсуждается контракт. Ещё до переходов Холанна в «Манчестер Сити», а Роберта Левандовски в «Барселону», каталонский клуб пытался подписать норвежца в 2021 году.

Что было три года назад

В 2021 году отец Холанна и агент Мино Райола в частном порядке отправились в Барселону, чтобы узнать о новом проекте клуба. Однако в тот же день эти двое уже вечером были в Мадриде, а затем отправились в Англию, где посетили «Манчестер Сити», «Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Несколько месяцев спустя, когда Лионель Месси покинул «Барселону», а Холанну осталось доиграть сезон в «Дортмунде», норвежец дал согласие на переход в каталонский клуб.

Первая встреча, обернувшаяся провалом

Весной 2022 года лично Хави встретился с Холанном, чтобы обсудить детали сделки. Бомбардир был очень воодушевлён возможностью носить форму «Барселоны», но всё испортило предложение. Финансы каталонского клуба не смогли удовлетворить аппетит Холанна, а ситуация с Робертом Левандовски, который добивался повышения зарплаты от «Баварии», развернула ситуацию на 180 градусов.

Надежда есть

Тем не менее двери «Барсы» всегда оставались открытыми для Холанна, и в прошлом месяце появился новый инфоповод: визит его нынешнего агента Рафаэлы Пименты в Барселону, где она встретилась с нынешним спортивным директором «Барсы» Деку.

План «Барселоны» понятен: команда хочет подписать Холанна летом 2025 года, как только истечёт контракт Левандовски, и когда новая арена Spotify Camp Nou будет генерировать достаточно ресурсов, чтобы подписать Холанна, а он будет делать всё, чтобы записать своё имя в историю. К тому же должны же мы видеть в «класико» противостояние Мбамме VS Холанн!

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