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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ

27 Марта 2024 • 12:00 Комментировать (2)

Совсем недавно наше издание провело сравнение по продажам билетов на матчи Бундеслиги и Английской премьер-лиги. И если по билетам немецкий чемпионат действительно занимает почётное первое место, то с точки зрения интриги АПЛ в этом сезоне вряд ли кто-то способен скинуть с пьедестала. «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» – сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, у кого больше шансов на успех в погоне за титулом.

Предлагаем разобрать сильные и слабые стороны каждой команды, которая борется за титул.

«Арсенал»

Этот сезон команда Микеля Артеты начала очень резво. И если начало зачастую не в полной мере соответствует тому, что команда покажет на протяжении всего сезона, то на экваторе чемпионата стало понятно, что «Арсенал» всерьёз нацелился на трофей. За первые 15 туров команда Артеты проиграла лишь один раз. Да и сейчас «Арсенал» всего лишь 4 раза уступил своим оппонентам, хотя сыграно уже 28 туров.

С составом у Артеты полный порядок. В атаке, где всё строится на скорости, здорово смотрятся многофункциональный Хавертц и опытный Троссард. Главный бомбардир команды Букайо Сака прекрасно себя чувствует в схеме Артеты и доказывает, что он уже готов к роли лидера в стане «канониров». Также у Артеты есть возможность заменить кого угодно из линии атаки на Габриэла Жезуса и сделать это безболезненно. Центр поля достаточно прочно зацементирован Декланом Райсом, которого по праву считают одним из лучших опорников АПЛ. Жоржиньо и Эдегор тоже отлично вписываются в схему и доказывают, что они не просто рядовые полузащитники. В защите у Артеты также никаких проблем нет и есть достаточно большой выбор. Вообще вратарь и защита – это единое целое и нельзя оценивать одно отдельно от другого. Поэтому сюда же припишем и неплохую игру Давида Райи – человека, которого многие до сих пор не знают, но он просто качественно выполняет свою работу. Да и Рамсдейл, который в последнее время чаще оказывается на скамейке запасных, явно не последний вратарь АПЛ, поэтому в случае чего всегда готов заменить испанца.

Если судить исключительно по цифрам, то «Арсенал» выглядит самой успешной командой. У «канониров» больше всего забитых мячей, меньше всего пропущенных, 5 побед в последних 5 играх. Но всё же в футбол играют не цифры. Лично я сказал бы, что главная сила «Арсенала» – это желание. Да, безусловно, АПЛ хотят выиграть все. Но как бы странно это ни звучало, «канониры», действительно, могут хотеть этого чуточку больше. И именно эта «чуточка» способна сыграть на руку команде Артеты. Как бы то ни было, «Ман Сити» и «Ливерпуль» – это команды, которые в последние годы борются за трофеи и выигрывают их. А вот лондонцы уже заждались заветных кубков, так почему же не порадовать болельщиков в этом сезоне?

Однако главной проблемой «Арсенала» на финише сезона может стать отсутствие опыта. У Артеты очень молодая команда, которая ещё не участвовала в столь напряжённой чемпионской гонке. Кажется, что команде может не хватить ментального лидера. «Сити» и «Ливерпуль» уже привыкли играть в условиях жёсткого давления. Эти игроки уже нанюхались пороха жесточайшей конкуренции, а вот как поведёт себя «Арсенал» – большой вопрос. Не хотелось бы, чтобы у «Арсенала» повторилась история прошлого сезона, когда команда была всё так же прекрасна в первой половине сезона, а затем игроков как будто подменили – и гонка была проиграна. Но, как говорится, дважды на грабли наступают редко…

«Ливерпуль»

В этом сезоне команда Юргена Клоппа очень хороша. Прошлый сезон для мерсисайдцев не был успешным. Команда заняла лишь пятое место, которое никоим образом не соответствует амбициям клуба. В этом сезоне «Ливерпуль» выглядит одним из фаворитов и неспроста. Команда делит с «Арсеналом» первое место АПЛ и нацелена реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за прошлый сезон.

С составом у Клоппа в настоящее время предостаточно проблем, но о них чуть позже. В атаке привычно для всех феерит Мохаммед Салах, который помимо командного приза борется и за «Золотую бутсу» АПЛ. Также значимым звеном в этом году стал Дарвин Нуньес. Кажется, уругваец смог окончательно влиться в коллектив и схему Клоппа. И если в прошлом сезоне Нуньес частенько становился поводом для мемов и насмешек со стороны фанатов, то в этом году Дарвин по праву может считаться одним из лучших игроков команды. У него, напоминаю, уже 10 голов и 7 ассистов.

А вот теперь к проблемам… В этом году «Ливерпуль» слишком ослаблен травмами. В лазарете у команды люди, которые были одними из лучших игроков в прошлых сезонах. Это и Трент Александр-Арнольд, и Тьяго Алькантара, и один из лучших вратарей мира Аллисон. Сюда же относим и двух топовых защитников – Конате и Матипу. Да и Диогу Жота – это слишком серьёзная потеря. Португалец всегда был одним из самых востребованных игроков у Юргена Клоппа. Тем не менее, несмотря на все проблемы с составом, «Ливерпуль» выглядит очень конкурентоспособным. Немецкий наставник сумел построить игру из того, что у него есть на данный момент. К тому же «Ливерпуль» считается одним из главных, если не главным фаворитом в борьбе за трофей Лиги Европы.

Главный плюс команды Клоппа – это её эмоции. Мы видим, как может команда заряжаться и играть на полных оборотах тогда, когда это необходимо. Да и про магию «Энфилда» забывать, конечно, нельзя. Дома мерсисайдцы под рёв болельщиков могут превратиться в настоящих футбольных монстров. Также преимуществом должен стать опыт команды и Юргена Клоппа. Да и команда, безусловно, хочет отблагодарить тренера за всё, что он дал «Ливерпулю». Именно при Клоппе «красные» стали командой топ-уровня, которая способна «выносить» любого мирового гранда. В последний для тренера сезон команда обязана сделать всё, чтобы подарить ему титул.

А главный минус – это всё тот же усечённый состав. Понятно, что «Ливерпуль» хорош и в таком наборе игроков, но, я думаю, все согласятся, что кондиции команды могли быть ещё мощнее, будь все лидеры на поле. Так что скамейка у «Ливерпуля» явно короче, чем у конкурентов.

«Манчестер Сити»

Итак, переходим к команде, которую большинство болельщиков считает главным фаворитом в гонке за очередным трофеем. Так же считают и букмекеры. Сейчас победу «Ман Сити» конторы оценивают в коэффициент 2.18. В то время как на «Арсенал» и «Ливерпуль» коэффициент переваливает за 3.

«Манчестер Сити» в этом сезоне всё так же великолепен, как и во всех предыдущих. За последние шесть лет команда Гвардиолы пять раз поднимала над головой кубок АПЛ. Причём в последних трёх сезонах «горожане» были бессменными чемпионами. А в прошлом сезоне и подавно взяли требл. Но при этом назвать «Сити» гегемоном не поворачивается язык. Практически во всех сезонах титул давался команде в тяжёлой борьбе. Так происходит и в этом сезоне.

Что касается состава, то здесь можно даже не акцентировать внимание на отдельных аспектах. «Горожане» – один из лучших в мире коллективов по подбору игроков. С каждым годом состав команды лишь усиливается: топовая защита и вратарь, классные полузащитники и нападение. Связка Холанн – Де Брёйне, пожалуй, лучший на данный момент атакующий дуэт в мире. Да и главное преимущество «Сити» – это огромная скамейка. По факту Гвардиола может менять практически каждого игрока, не теряя при этом в игровых качествах и схеме игры. Вариативность, скамейка, имена – по составу «Сити» сильнее конкурентов, и, наверное, мало кто будет с этим спорить.

Также преимуществом «горожан» можно назвать опыт. Команда уже привыкла к чемпионским гонкам и чаще всего выходит из них победителем. Менталитет победителей у команды точно есть. А это может быть важным аспектом в напряжённой борьбе.

Минусы у команды из Манчестера выделить весьма сложно. Но давайте постараемся к чему-то придраться. У «Сити» очень сложная жеребьёвка в Лиге чемпионов. Как сказал Гвардиола, им предстоит снова играть с королями ЛЧ. Понимая амбиции «Сити», мы с точностью можем сказать, что они захотят выиграть всё, что в их силах. Вряд ли команда будет концентрироваться на чём-то одном. Несмотря на длинную скамейку, распыляться на два значимых для себя турнира в конце сезона будет тяжело. Игра с «Реалом» может привести к тому, что «Сити» потеряет очки в этом временном промежутке, а эти очки могут стать решающими в чемпионской гонке.

Я попытался привести аргументы в пользу каждого коллектива, который в этом сезоне постарается стать чемпионом в сильнейшей лиге мира. Однако выделить явного фаворита для меня пока что не представляется возможным. Пусть каждый сделает выбор в пользу своего фаворита.

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Комментарии (2) Все комментарии
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LMI
27 Марта 2024 в 12:29
Арсенал либо снова второй, либо третий. Остальное без разницы
Дело не в опыте. СИЛ У НАС попросту не хватит
One Live
27 Марта 2024 в 12:18
МС пора отдохнуть от титулов, Клопп может красиво завершить работу в Ливерпуле, но а Арсеналу рано еще брать АПЛ)))
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