«Челси» готов купить топ-нападающего за 90 млн евро - известно имя

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен является трансферной целью руководства лондонского «Челси». Как информирует Tribal Football, англичане готовы выделить на покупку нигерийского голеадора 90 миллионов евро. Однако такая сумма не устраивает неаполитанцев. Итальянский клуб планирует выручить с продажи игрока около 130 миллионов.

25-летний бомбардир провел в нынешнем сезоне чемпионата Италии 17 поединков. Осимхен отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт Виктора рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.