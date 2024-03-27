Самые дорогие футболисты из топ-5 лиг, которые летом могут стать свободными агентами

Не за горами конец европейского футбольного сезона. На этом фоне сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, какие игроки могут бесплатно покинуть свои клубы предстоящим летом.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Ближайшим летом самый дорогой футболист мира (наравне с Эрлингом Холанном и Джудом Беллингемом) станет свободным агентом. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уже не скрывает данный факт и в открытую говорит, что команде нужно учиться играть без Мбаппе. По этой причине тренер регулярно в последнее время оставляет звезду на скамейке, либо меняет футболиста в перерыве. Как сообщают СМИ, Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», куда и перейдёт после окончания сезона. Сам игрок заявил, что объявит о своём будущем перед стартом Евро-2024, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Адриен Рабио («Ювентус»)

По информации СМИ, «Ювентус» хотел бы сохранить в своих рядах 28-летнего француза, но проблемой является финансовый вопрос. Сейчас «Старая синьора» переживает не самые лучшие времена, поэтому не может удовлетворить запросы Рабио. При этом сообщалось, что игрок пока не принял окончательное решение и не исключает возможное продление контракта на приемлемых для клуба условиях. Однако если Рабио всё же решит покинуть «Ювентус», то у него точно не возникнет проблем с поиском команды, ведь сейчас он числится в шорт-листе «Арсенала», «Ньюкасла», «ПСЖ», «Барселоны» и других клубов.

Марио Эрмосо («Атлетико»)

Центральный защитник никак не может договориться с «Атлетико» по новому контракту, по этой причине высока вероятность, что игрок может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Различные источники связывают Эрмосо с «Астон Виллой», «Ювентусом», «Барселоной» и рядом других клубов. Стоит сказать, что совсем недавно появилась свежая информация о будущем испанца, согласно которой он вряд ли останется в «Атлетико».

Пётр Зелиньски («Наполи»)

В конце прошлого года стало известно, что поляк отклонил предложение «Наполи» о продлении трудового соглашения. По данным СМИ, клуб предлагал игроку заработную плату в размере 4,5 миллиона евро, что на миллион больше, чем его нынешний оклад. Если верить слухам, то Зелиньски продолжит карьеру в миланском «Интере», с которым подпишет долгосрочный контракт. Однако нельзя исключать «Ювентус», ведь туринцы пытаются перехватить хавбека у «нерадзурри».

Жоржиньо («Арсенал»)

Итальянец присоединился к «Арсеналу» в январе 2023 года и изначально неплохо себя проявлял, но в новом сезоне потерял место в стартовом составе команды. Сейчас чаще всего Жоржиньо выходит на замену, а иногда и вовсе не появляется на футбольном поле. Несмотря на это, боссы «Арсенала» планируют продлить контракт с полузащитником до 2026 года. Главный тренер «канониров» Микель Артета неоднократно восхищался игрой Жоржиньо, но помешать «Арсеналу» продлить сотрудничество с футболистом могут «Атлетико», «Барселона» и «Наполи».

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Дмитрий Миляев