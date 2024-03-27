«Барселона» выставила на продажу Фати - известна цена

В каталонской «Барселоне» приняли решение расстаться с нападающим Ансу Фати. В настоящий момент воспитанник «сине-гранатовых» выступает в Английской премьер-лиге за «Брайтон» на правах аренды.

Как сообщается в соцсетях инсайдера Экрема Конура, руководство каталонского гранда рассчитывает выручить с продажи Ансу 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках. Он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Арендное соглашение 21-летнего испанца с «чайками» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.