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УЕФА допустит «Манчестер Юнайтед» в еврокубки

26 Марта 2024 • 16:42 Комментировать

На днях в прессу просочилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» могут не разрешить участвовать в следующем еврокубковом сезоне, поскольку Джим Рэтклифф владеет не только английским клубом, но и «Ниццей». Обе команды сейчас располагаются в еврокубковых зонах Премьер-лиги и Лиги 1. Сообщалось, что если «Ницца» во Франции финиширует выше, чем «Манчестер Юнайтед» в Англии, то именно «орлята» получат место в еврокубках.

Впрочем, как сообщает Daily Mail, генсек УЕФА Теодор Теодоридис в начале февраля приезжал на «Олд Траффорд», где сообщил, что вопрос можно будет решить. «Манчестер Юнайтед» и «Ницца» смогут участвовать в одном еврокубковом сезоне, если предоставят доказательства того, что они не имеют совместного управления.  

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