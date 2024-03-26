«Ливерпуль» сделал предложение по игроку сборной Италии

Не так много времени остаётся до открытия летнего трансферного окна, и европейские клубы активно работают над усилением своих составов. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на слова журналиста Фабио Сантини для TV Play, «Ливерпуль» хочет подписать вингера «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

Отмечается, что «Ливерпуль» сделал предложение по Кьезе на сумму в 40-45 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Федерико Кьеза провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что Кьеза играет за «Ювентус» с октября 2020 года после трансфера из «Фиорентины».