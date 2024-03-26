Эксперт высказался о возможном исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

Эксперт по спортивным финансам Роб Уилсон высказался на тему возможного исключения «Манчестер Сити» из Премьер-лиги. Как известно, клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил.

«Технически нет предела наказанию, которое может понести «Манчестер Сити». Они могут получить и вычет очков, и исключение из АПЛ. Однако я не могу себе представить ситуацию, при которой «Манчестер Сити» опустят в низший дивизион. Они могут согласиться на вычет 20 очков и все равно выйти в Лигу чемпионов», - сказал Уилсон Grosvenor Sport.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.