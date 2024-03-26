«Скучаю по Италии»: Дзаньоло высказался о своём будущем

Полузащитник Николо Дзаньоло высказался на тему своего будущего. Сейчас итальянец играет за «Астон Виллу» в аренде – права на него принадлежат «Галатасараю».

«Я сосредоточен на «Астон Вилла», а затем «Галатасарай» решит моё будущее. Я, конечно, скучаю по Италии. Мой агент проинформирует меня в случае поступления конкретных предложений», - сказал Дзаньоло Corriere dello Sport.

За «Астон Виллу» Николо Дзаньоло провёл 31 официальный матч и записал на свой счёт три гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.