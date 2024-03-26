В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по судьбе тен Хага

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага остаётся обсуждаемым. Появлялась информация, что в клубе обсуждают возможность смены рулевого по завершению сезона.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на iNews, тен Хаг с высокой долей вероятности не будет уволен летом и начнёт с командой следующий сезон. В то же время отмечается, что владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф разрабатывает стратегию, которая в случае необходимости позволит клубу быстро заменить тен Хага. Эта опция будет использована, если результаты будут плохими, и нидерландца признают несоответствующим требованиям.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в таблице АПЛ.

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