«Барселона» решила продать известного форварда

Финансовое положение «Барселоны» далеко от оптимального, хотя президент клуба Жоан Лапорта на днях заявил, что видит свет в конце тоннеля. Очевидно, «сине-гранатовые» планируют зарабатывать за счёт продаж игроков ближайшим летом.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на испанское издание Sport, в «Барселоне» приняли решение о продаже нападающего Ансу Фати. Клуб готов продать 21-летнего футболиста и пополнить свою бюджет.

В настоящий момент Фати играет в аренде за английский «Брайтон». В 23 матчах за «чаек» Ансу забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.