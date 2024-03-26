«Челси» принял решение по будущему Лукаку

«Челси» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами, поэтому будет вынужден продавать игроков ближайшим летом. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, гранд Премьер-лиги планирует продать нападающего Ромелу Лукаку, ныне выступающего в Италии за «Рому».

По данным источника, план «Челси» заключается в продаже Лукаку в Саудовскую Аравию. Клубы из этой страны, как известно, имеют широкие финансовые возможности, поэтому способны заплатить за Лукаку больше денег, чем европейцы.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Рома» не может позволить себе выкуп 30-летнего Лукаку.