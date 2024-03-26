Холанн мог перейти в «Барселону» в 2022 году - названа причина срыва сделки

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн мог оказаться в другом клубе летом 2022 года. Как стало известно Mundo Deportivo, скандинава хотела подписать каталонская «Барселона».

Стороны вели переговоры весной 2022 года. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес летал в Германию на встречу с Холанном, тогда выступавшим за дортмундскую «Боруссию». Эрлинг был рад такому варианту продолжения карьеры, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем «Барселоны». В итоге каталонцы подписали поляка Роберта Левандовски, а норвежец перешел в «Манчестер Сити».

Контракт Холанна с англичанами рассчитан до 2027 года. Его трансферная стоимость – 180 миллионов евро.