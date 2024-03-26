Дзаньоло назвал тренера, который на одном уровне с Гвардиолой и Клоппом

Итальянский хавбек Николо Дзаньоло высказался о работе под руководством главного тренера бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Эмери является одним из лучших тренеров в мире. Он на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Моуринью. Да, я получаю в команде не так много игрового времени, как рассчитывал, но я достаточно честен в своей оценке. Унаи – наставник мирового класса», - передает слова итальянского полузащитника CorSport.

В нынешнем сезоне полузащитник, которого «Астон Вилла» арендовала у турецкого «Галатасарая», сыграл 31 поединок. В активе Николо три забитых мяча.