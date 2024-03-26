«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как информируют журналисты Calciomercato, «красные дьяволы» вступили в переговоры с итальянской стороной по трансферу игрока.

Манкунианцы хотят заранее договориться о переходе бразильца, чтобы опередить конкурентов. В услугах Бремера также заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

В текущем сезоне защитник провел 29 поединков, в которых забил два мяча. Контракт Глейсона с итальянским грандом рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.