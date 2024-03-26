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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарри получил предложение из АПЛ

26 Марта 2024 • 11:09 Комментировать

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который недавно покинул пост наставника римского «Лацио», получил предложение из Английской премьер-лиги. Об этом информирует журналист Альфредо Педулла.

По данным инсайдера, в подписании контракта с наставником заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» предложили Маурицио трехлетнее трудовое соглашение. Однако Сарри отказался от этого варианта, поскольку хочет взять небольшой перерыв в карьере.

В данный момент пост главного тренера «Ноттингем Форест» занимает Нуну Эшпириту Санту. После 29 туров чемпионата Англии команда набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Маурицио Сарри
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