Сарри получил предложение из АПЛ

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который недавно покинул пост наставника римского «Лацио», получил предложение из Английской премьер-лиги. Об этом информирует журналист Альфредо Педулла.

По данным инсайдера, в подписании контракта с наставником заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» предложили Маурицио трехлетнее трудовое соглашение. Однако Сарри отказался от этого варианта, поскольку хочет взять небольшой перерыв в карьере.

В данный момент пост главного тренера «Ноттингем Форест» занимает Нуну Эшпириту Санту. После 29 туров чемпионата Англии команда набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.