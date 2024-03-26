«Манчестер Сити» надеется на возвращение важного игрока в матче с «Арсеналом»

В «Манчестер Сити» рассчитывают на скорое восстановление флангового защитника Кайла Уокера. Футболист получил повреждение по ходу недавнего товарищеского поединка между сборными Англии и Бразилии (0:1).

Латераль травмировал подколенное сухожилие. Тренерский штаб «горожан» надеется, что Кайл успеет восстановиться к битве с лондонским «Арсеналом» в рамках 30-го тура Премьер-лиги. Встреча запланирована на 31 марта. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 38 поединках «Манчестер Сити». На счету защитника три результативные передачи.