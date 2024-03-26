Моуринью до сих пор без работы: где бы тренер мог бы возобновить карьеру

Жозе Моуринью, покинувший по ходу сезона «Рому», заявил, что сейчас у него нет предложений о новой работе, при этом он хочет продолжить карьеру уже летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подбирает Моуринью новые варианты для работы.

Пора принимать сборную

Кажется, что на клубном уровне Жозе Моуринью уже не получит серьёзного предложения. Последними клубами португальца были «Тоттенхэм» и «Рома» – хорошие команды, но не входящие в число топов. При этом Моуринью не смог добиться какого-то большого успеха ни с лондонцами, ни с римлянами в чемпионате. Сейчас для любого клуба самое важное – это попадание в Лигу чемпионов. Моуринью может гордиться выходами в финал Кубка Англии, победой в Лиге конференций и проигранным финалом Лиги Европы. Однако для больших клубов этого слишком мало, чтобы звать Моуринью.

Вероятно, португалец всё ещё может получить большой вызов, но уже в сборную. Летом пройдут чемпионат Европы и Кубок Америки, после чего многие национальные команды сменят наставников. Следующая большая остановка – это чемпионат мира. Чем не вызов? Сообщалось, что Моуринью уже был кандидатом в сборную Португалии после мундиаля в Катаре, но тогда он был занят. Теперь же никакой сложности нет.

В целом Моуринью легко представить во главе других крепких сборных, которые могут замахнуться на успех в США. Пожалуй, именно такое продолжение карьеры для португальца выглядит самым ожидаемым.

Клуб второго-третьего эшелона

Моуринью может остаться и на клубном уровне, но это будет команда чуть выше среднего и уж точно не претендент на успех в Лиге чемпионов. Сам Моуринью не исключил возвращения на родину, и это возможно, если «Порту» или «Спортинг» отпустят своих нынешних наставников в Европу.

Если смотреть на топ-чемпионаты, то в услугах Моуринью могут быть заинтересованы команды вроде «Севильи» или «Вест Хэма». Вот только самому португальцу едва ли это может быть интересно. Конечно, может случиться какая-то сенсация вроде приглашения от «Ньюкасла» или «Наполи». Однако вряд ли в этих клубах Моуринью идёт на первых местах виш-листов.

Пенсия в США или Саудовской Аравии

Точно Моуринью готовы позвать на другие континенты. В США или Саудовской Аравии с удовольствием рассмотрят кандидатуру португальца. Во-первых, на уровне местных лиг Моуринью будет сильнее специалистов других клубов. Во-вторых, с точки зрения пиара «Особенный» продолжает выглядеть интересной кандидатурой.

Кого конкретно Моуринью может возглавить там, сказать сложно. Точнее можно сказать, где португальца ждать не стоит. Едва ли под руководством Моуринью захотят работать Месси или Роналду, так что «Интер» из Майами или «Аль-Наср» кандидатуру португальца рассматривать не будут. Зато другие клубы вполне могут позвать Моуринью.

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Роман Андреев