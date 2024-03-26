«Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о громком трансфере. По данным Mundo Deportivo, руководитель хочет видеть в составе «сине-гранатовых» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Руководство каталонского гранда рассчитывает приобрести норвежского центрфорварда летом следующего года. Таким образом Лапорта хочет ответить мадридскому «Реалу» на трансфер француза Килиана Мбаппе. Президент «Барсы» надеется, что хорошие отношения с агентом Холанна помогут осуществить переход.

Контракт Эрлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость бомбардира оценивается в 180 миллионов евро.

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