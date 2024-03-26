«Манчестер Юнайтед» нашёл замену тен Хагу

Руководство «Манчестер Юнайтед» подыскивает тренера, который заменит нидерландца Эрика тен Хага. Согласно сведениям Football Transfers, в сфере интересов «красных дьяволов» находится главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Источник отмечает, что кандидатура 50-летнего датчанина считается приоритетной на замену тен Хагу. Пост наставника «Брентфорда» Франк занимает с 2018 года.

По итогам 28 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 47 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Срок трудового соглашения между тен Хагом и клубом рассчитан до середины следующего года.

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