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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену тен Хагу

26 Марта 2024 • 08:22 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Юнайтед» подыскивает тренера, который заменит нидерландца Эрика тен Хага. Согласно сведениям Football Transfers, в сфере интересов «красных дьяволов» находится главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Источник отмечает, что кандидатура 50-летнего датчанина считается приоритетной на замену тен Хагу. Пост наставника «Брентфорда» Франк занимает с 2018 года.

По итогам 28 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 47 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Срок трудового соглашения между тен Хагом и клубом рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк ещё теги
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