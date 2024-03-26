Вернер может остаться в Англии

Немецкий нападающий Тимо Вернер может остаться в лондонском «Тоттенхэме». Игрок принадлежит «РБ Лейпцигу», а за «шпор» выступает на правах аренды.

Согласно информации журналистов FourFourTwo, боссы английского клуба довольный игрой 28-летнего центрфорварда и заинтересованы в пролонгации сотрудничества. При этом клуб пока не спешит выкупать Вернера за 17 миллионов евро. Арендный договор между сторонами рассчитан до конца июня.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 23 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.