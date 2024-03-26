«Манчестер Юнайтед» положил глаз на 14-летнего таланта из США

Кэвана Сэлливана называют лучшим 14-летним футболистом в мире на данный момент, и за ним уже следят лучшие клубы - причем не только США, но и мира в целом. Как вам интерес «Манчестер Сити», обладателя Лиги чемпионов, к юному дарованию?

Несмотря на свой невысокий на данный момент рост (158 см) Кэван каждый раз срывает аплодисменты своими действиями на поле. Он уже стал одним из ключевых игроков своего клуба «Филадельфия Юнион». В этой же команде играет и его старший брат Куинн - ему сейчас девятнадцать. Как уточняет известный журналист Фабрицио Романо, соглашение с «Манчестер Сити» уже, что называется, на мази.