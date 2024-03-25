Саутгейт оценил перспективы Шоу на Евро-2024

В середине февраля защитник Люк Шоу снова оказался в лазарете «Манчестер Юнайтед» с мышечной проблемой. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил перспективы Шоу выступить на чемпионате Европы ближайшим летом.

«Шоу будет готов к концу сезона. Маловероятно, что он сможет сыграть в семи матчах на чемпионате Европы.

Замена для Шоу? Чилуэлл хорошо оборонялся в игре против Бразилии. Я не хочу ставить на нём крест, но Люк, если честно, один из лучших левых защитников в мировом футболе», - сказал Саутгейт, чьи слова приводит портал Goal.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.