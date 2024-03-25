Агуэро заявил, что хотел бы поиграть у Клоппа

Бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что хотел бы поработать с Юргеном Клоппом.

«Клопп – потрясающий тренер. Безусловно, Клопп возвысил «Ливерпуль» в Премьер-лиге. Он сделал их более агрессивными и более интенсивными в их игровом стиле. Пришли новые игроки, и Юргену удалось адаптировать их к атакующему менталитету. Его будет не хватать Премьер-лиге, но мы должны уважать его выбор.

Любой великий тренер научит вас многим ценным вещам. Конечно, поиграть под руководством Клоппа было бы отличным опытом», - сказал Агуэро Stake.

Как известно, Юрген Клопп в январе объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.