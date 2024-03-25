«Ноттингем Форест» решил обжаловать снятие очков

С «Ноттингем Форест» недавно сняли четыре очка в турнирной таблице Премьер-лиге. Причина – нарушение клубом финансовых правил, правил прибыльности и устойчивого развития.

После вынесения решения «Ноттингем Форест» выпустил в заявление, в котором ничего не было сказано о намерении подать апелляцию. Казалось, что «лесники» приняли наказание, но нет. Как сообщает The Athletic, клуб решил обжаловать снятие четырёх баллов. Команда юристов «Форест» считает, что наказание является чрезмерным.

Отметим, что после снятия очков «Ноттингем Форест» опустился на 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне вылета.

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