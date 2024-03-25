Экс-форвард из АПЛ: «Салах – не игрок мирового уровня»

Известный в прошлом нападающий Якубу Агейбени, поигравший за несколько английских клубов, оценил уровень звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Якубу не считает египтянина футболистом мирового класса.

«Мо моему мнению, Салах – не игрок мирового уровня. Он плохо обращается с мячом, а большинство голов забивает за счёт везения», - сказал Якубу, чьи слова приводит Transfer Sector.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт 21 гол и 13 результативных передач на партнёров. Слухи связывают 31-летнего форварда с переходом в один из саудовских клубов.