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Экс-форвард из АПЛ: «Салах – не игрок мирового уровня»

25 Марта 2024 • 20:29 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Якубу Агейбени, поигравший за несколько английских клубов, оценил уровень звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Якубу не считает египтянина футболистом мирового класса.

«Мо моему мнению, Салах – не игрок мирового уровня. Он плохо обращается с мячом, а большинство голов забивает за счёт везения», - сказал Якубу, чьи слова приводит Transfer Sector.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт 21 гол и 13 результативных передач на партнёров. Слухи связывают 31-летнего форварда с переходом в один из саудовских клубов.

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Ливерпуль Якубу Айегбени Мохамед Салах ещё теги
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