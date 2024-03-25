«Ньюкаслу» интересны два защитника «Спортинга»

«Ньюкасл» рассматривает варианты по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах A Bola, клубу Премьер-лиги интересны два центральных защитника лиссабонского «Спортинга» - Гонсалу Инасиу и Усман Диоманде.

Выкупить 22-летнего Инасиу у «львов» можно за 60 миллионов евро, а 20-летнего Диоманде – за 80 миллионов евро.

Отметим, что «Ньюкасл» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Эдди Хау проведёт в субботу, 30 марта, - против «Вест Хэма» на своём поле.