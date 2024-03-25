Фердинанд предположил, почему Анри преуменьшает заслуги Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Тьерри Анри преуменьшает заслуги Криштиану Роналду, когда говорит о нём.

«Я вижу, как Анри не говорит о Роналду с какой-то искрой. Как будто бы старается сильно преуменьшить значение Криштиану.

Я видел как-то клип с матча на «Хайбери», когда Анри хлопнул Роналду по затылку или что-то такое, а Криштиану оттолкнул его. Затем Роналду забил победный гол, и Анри разводил мяч, и на заднем фоне стоял Роналду. Кажется, это небольшая часть сюжетной линии отношений между ними, и Анри всё ещё о ней думает», - сказал Фердинанд Андреасу Поке для его канала в YouTube.