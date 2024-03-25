Холанн хочет прописать важный пункт в новом контракте с «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн рассчитывает на каком-то этапе карьеры примерить на себе футболку «Реала». Поскольку мадридцы наверняка летом оформят трансфер Килиана Мбаппе, шансы Холанна переехать на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие годы являются низкими. «Манчестер Сити» понимает это и хочет извлечь выгоду – продлить контракт с топ-бомбардиром.

Как сообщает издание AS, Холанн хочет прописать в новом контракте пункт о выкупе, через который «Реал» в какой-то момент сможет его выкупить. Такую позицию Эрлинга доносит его агент – Рафаэла Пимента.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 34 матча, в которых забил 29 голов.

Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити»