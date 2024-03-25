Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити»

Нападающий Эрлинг Холанн по-прежнему видит себя игроком «Реала» в будущем. Как сообщает издание AS, норвежец понимает, что его шансы оказаться в мадридском клубе в ближайшие годы невысоки, учитывая вероятный летний переезд в стан «сливочных» Килиана Мбаппе. Холанн рассчитывал оказаться в «Реале» летом 2025 года, но теперь сроки могут сдвинуться, ведь провернуть две крупные сделки за два года мадридцам будет сложно в финансовом плане.

В то же время отмечается, что ближайшие матчи Лиги чемпионов против «Реала» Холанн рассматривает как возможность показать, что он достоин стать частью проекта мадридского клуба в будущем.

«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют 9 и 17 апреля. На кону будет билет в полуфинал Лиги чемпионов.

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