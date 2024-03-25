Защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror Football.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что за игроком следит «Манчестер Сити».

В нынешней кампании Брэнтуэйт появился на поле в 31 матче во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт Брэнтуэйта с «Эвертоном» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениями авторитетного портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 30 миллионов евро.