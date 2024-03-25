Клуб АПЛ готов утроить зарплату Лунина

Будущее Андрея Лунина остаётся неопределённым. Украинский вратарь понимает, что его игровое время в «Реале» будет ограничено, когда Тибо Куртуа восстановится. Учитывая этот факт, Лунин держит в голове возможность смены клуба.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Fichajes, следующим клубом Лунина может стать «Арсенал». Лондонский клуб готов заплатить за украинца 20 миллионов евро. Самого игрока «канониры» хотят привлечь утроением его заработной платы.

Отмечается, что сейчас в «Реале» Лунин зарабатывает 3 миллиона евро за сезон до уплаты налогов. Это самая низкая зарплата в первой команде «сливочных».