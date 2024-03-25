Защитник «Манчестер Юнайтед» решил завершить карьеру

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс принял решение завершить карьеру. О том, что ближайшим летом он вешает бутсы на гвоздь, Эванс сообщил руководителям «красных дьяволов» на прошлой неделе, пишет TodoFichajes со ссылкой на британские СМИ.

Эванс завершает карьеру достаточно рано – в январе ему исполнилось 36 лет. В родной «Манчестер Юнайтед» северный ирландец вернулся прошлым летом.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Джонни Эванс провёл 24 официальных матча. В них опытный защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.