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Канселу может вернуться в АПЛ – но не в «Манчестер Сити»

25 Марта 2024 • 15:41 Комментировать

Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне» по завершению срока аренды, однако каталонский клуб не готов платить за португальца «Манчестер Сити» 40 миллионов фунтов. Учитывая ситуацию, побороться за футболиста готов «Арсенал». Как сообщает The Sun, главный тренер «канониров» Микель Артета высоко ценит Канселу за его универсализм.

Стоит сказать, что из «Манчестер Сити» в «Арсенал» относительно недавно перешли Александр Зинченко и Габриэль Жезус. Жоау Канселу в обозримом будущем может пополнить этот список.

Отметим, что в конце весны Канселу исполнится 30 лет. В сезоне 2023/2024 португалец провёл 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.  

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Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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