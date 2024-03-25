«Челси» предложил «Реалу» двух игроков

«Челси» нужно продавать игроков, чтобы улучшить своё финансовое положение. Как стало известно журналистам Defensa Central, лондонский клуб связался с «Реалом» и предложил мадридцам двух своих игроков – защитника Марка Кукурелью и полузащитника Энцо Фернандеса. Испанец и аргентинец не полностью оправдали ожидания в Лондоне, поэтому «пенсионеры» готовы продать их летом.

Впрочем, в «Реале» подписывать 25-летнего Кукурелью и 23-летнего Фернандеса не планируют. Если говорить о позиции левого защитника, то «сливочные» работают над подписанием на неё Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

«Реал» договорился с топ-защитником, но пока лишь на словах