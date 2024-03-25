Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложил «Реалу» двух игроков

25 Марта 2024 • 15:28 Комментировать

«Челси» нужно продавать игроков, чтобы улучшить своё финансовое положение. Как стало известно журналистам Defensa Central, лондонский клуб связался с «Реалом» и предложил мадридцам двух своих игроков – защитника Марка Кукурелью и полузащитника Энцо Фернандеса. Испанец и аргентинец не полностью оправдали ожидания в Лондоне, поэтому «пенсионеры» готовы продать их летом.

Впрочем, в «Реале» подписывать 25-летнего Кукурелью и 23-летнего Фернандеса не планируют. Если говорить о позиции левого защитника, то «сливочные» работают над подписанием на неё Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

«Реал» договорился с топ-защитником, но пока лишь на словах

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Марк Кукурелья Энцо Фернандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
15:34 · Англия. Премьер-лига
Уокер назвал лучшего правого защитника в мире
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил «Реалу» двух игроков
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» активно следит за правым защитником сборной Англии
14:23 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» решил поднять зарплату полузащитнику
14:13 · Англия. Премьер-лига
Эшли Коул: «Роналду всегда доставлял мне кошмары»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг подписал контракт с новым агентством, чтобы покинуть «Тоттенхэм» летом
13:39 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «У Роналдо есть претензия к Роналду» 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового нападающего
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков из-за нового владельца
13:12 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» и «Арсенала» Коул попал в Зал славы АПЛ
12:50 · Англия. Премьер-лига
Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
Шевченко и Лукаку - в рейтинге худших трансферов АПЛ
10:10 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мне пришлось стать лидером «Челси»
09:07 · Англия. Премьер-лига
Ванчопе высказался об угрозе исключения «Манчестер Сити» из АПЛ
09:00 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд рассказал, как изменилась игра «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем