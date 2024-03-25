Владелец «Манчестер Юнайтед» решил поднять зарплату полузащитнику

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф оказался впечатлён выступлениями полузащитника Скотта Мактоминая. Как сообщает на своих страницах Daily Star, руководитель «красных дьяволов» считает, что Мактоминай может стать ключевым игроком команды в будущем. Как следствие, клуб готов предложить шотландцу новый контракт с повышением заработной платы.

Действующий контракт связывает 27-летнего Мактоминая с «Манчестер Юнайтед» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 34 официальных матча, в которых забил девять голов и отдал три голевых паса на партнёров.