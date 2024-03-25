Эшли Коул: «Роналду всегда доставлял мне кошмары»

Известный в прошлом игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул был включён в Зал славы АПЛ. После этого экс-защитник вспомнил о своих выступлениях против Криштиану Роналду.

«У нас с Роналду было несколько мощных сражений, и мы испытываем взаимное уважение друг к другу. Он пришёл в АПЛ неизвестным, но вскоре понял, что ему нужно, чтобы стать топ-игроком. Он был готов учиться и адаптироваться. Он хотел быть лучшим игроком в мире и стал машиной.

У него было всё. Он мог вести мяч, мог бежать, мог прыгать, мог бить, мог врываться в центр или во фланг. Он всегда доставлял мне кошмары, но эти дуэли делали нас обоих лучше. Всякий раз, когда слышу его имя или вижу его лицо, я вспоминаю, как он усадил меня на шпагат! [в сезоне 2003/2004] – приводит слова Коула портал Goal.

Роналду присоединился к сборной