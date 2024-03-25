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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии

25 Марта 2024 • 13:50 Комментировать (3)

Исторически уровень посещаемости игр Бундеслиги был невероятно высоким, выше, чем у более статусных клубов АПЛ, Ла Лиги или других европейских лиг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о посещаемости клубов Бундеслиги.

Религия или традиции

Дортмундская «Боруссия» из года в год бьёт рекорды, оставаясь самой посещаемой командой Европы. Для сравнения, 26 домашних поединков местной футбольной дружины посетили 1 056 730 зрителей. В то время как ближайший преследователь на континенте по этому показателю «Манчестер Юнайтед» может похвастать 1 029 324 болельщиками. Причём представителям королевства для достижения этой цифры потребовалось провести на один домашний поединок больше! Отметим, что арена «красных дьяволов» уступает на чуть более 6 тысяч кресел, но и пустыми в дни игр из них остаётся в среднем 1355 мест, в отличие от всего 78 на «Сигнал Идуна Парк». Немецкий Дортмунд (585 тысяч жителей) и английский Манчестер (547 тысяч) объединяет классическая любовь к футболу, когда каждый шестой житель города в свой законный выходной как минимум семнадцать раз за девять месяцев направляется на стадион. Нельзя сказать, что нынешний сезон менее успешный, как для «Боруссии», так и для «Манчестер Юнайтед», но футбол в Германии – это как традиция или даже религия.

«Бавария» как образец футбольного «автопрома»

Посещаемость «Альянц Арены» объяснима успехами флагмана немецкого футбола. Главная команда из полуторамиллионного Мюнхена приучила публику к тому, что является центральной осью, ведущими поршнями в двигателе немецкого классического, безотказного футбольного автомобиля. Почти стопроцентная (99,96 %) посещаемость, со смехотворной погрешностью от базовой величины, лишь подчёркивает мощь и непоколебимость любви к «Баварии» как образу жизни немца. Футбол в ней присутствует как кислород, солнце и вода. Без него никуда.

Любопытно, что болельщикам «Айнтрахта», как и в случае фанатов «Ливерпуля», приходится сидеть в проходах или дополнительно установленных местах. Наполняемость домашней арены франкфуртской команды составляет 100,3%.

Вместимость немецких арен (третья и седьмая по вместимости) колеблется от 60 449 до 47 069 мест и по этому показателю немного уступает английским аренам (от 62 500 до 52 338 мест).

Посещаемость ведущих клубов Бундеслиги

Клуб
Вместимость
Кол-во зрителей
Средняя посещаемость 
«Боруссия» Дортмунд 81 365 1 056 730 81 287
«Бавария» (Мюнхен) 75 024 975 000 75 000
«Штутгарт» 60 449 697 000 53 615
«Айнтрахт» (Франкфурт) 56 500 680 100 56 675
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 54 042 658.240 50 634
«Кёльн» 50 000 647 100 49 777
«РБ Лейпциг» 47 069 583 167 44 859

«Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя

«Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Бундеслига АПЛ ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
25 Марта 2024 в 15:30
ай зачем вы нап..сали такую харошую и интирестную статью.. словолитчик же удавица от завести.. да ышо его любиму апл низвергли с пЬедисталу.. А-ха-ха-ха! )))
g4liullin.in
25 Марта 2024 в 15:26
Думаю скоро и Байер навяжет конкуренцию Баварии с Боруссией, да и смотря на количество интересных команд в Германии я даже как то удивлён, что она чем то уступает Ла Лиге и Серии А
One Live
25 Марта 2024 в 15:16
такое ощущение, что автор начал писать статью и забыл ее дописать!
Одним словом блохер!
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