АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии

Исторически уровень посещаемости игр Бундеслиги был невероятно высоким, выше, чем у более статусных клубов АПЛ, Ла Лиги или других европейских лиг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о посещаемости клубов Бундеслиги.
Религия или традиции
Дортмундская «Боруссия» из года в год бьёт рекорды, оставаясь самой посещаемой командой Европы. Для сравнения, 26 домашних поединков местной футбольной дружины посетили 1 056 730 зрителей. В то время как ближайший преследователь на континенте по этому показателю «Манчестер Юнайтед» может похвастать 1 029 324 болельщиками. Причём представителям королевства для достижения этой цифры потребовалось провести на один домашний поединок больше! Отметим, что арена «красных дьяволов» уступает на чуть более 6 тысяч кресел, но и пустыми в дни игр из них остаётся в среднем 1355 мест, в отличие от всего 78 на «Сигнал Идуна Парк». Немецкий Дортмунд (585 тысяч жителей) и английский Манчестер (547 тысяч) объединяет классическая любовь к футболу, когда каждый шестой житель города в свой законный выходной как минимум семнадцать раз за девять месяцев направляется на стадион. Нельзя сказать, что нынешний сезон менее успешный, как для «Боруссии», так и для «Манчестер Юнайтед», но футбол в Германии – это как традиция или даже религия.
«Бавария» как образец футбольного «автопрома»
Посещаемость «Альянц Арены» объяснима успехами флагмана немецкого футбола. Главная команда из полуторамиллионного Мюнхена приучила публику к тому, что является центральной осью, ведущими поршнями в двигателе немецкого классического, безотказного футбольного автомобиля. Почти стопроцентная (99,96 %) посещаемость, со смехотворной погрешностью от базовой величины, лишь подчёркивает мощь и непоколебимость любви к «Баварии» как образу жизни немца. Футбол в ней присутствует как кислород, солнце и вода. Без него никуда.
Любопытно, что болельщикам «Айнтрахта», как и в случае фанатов «Ливерпуля», приходится сидеть в проходах или дополнительно установленных местах. Наполняемость домашней арены франкфуртской команды составляет 100,3%.
Вместимость немецких арен (третья и седьмая по вместимости) колеблется от 60 449 до 47 069 мест и по этому показателю немного уступает английским аренам (от 62 500 до 52 338 мест).
Посещаемость ведущих клубов Бундеслиги
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|«Боруссия» Дортмунд
|81 365
|1 056 730
|81 287
|«Бавария» (Мюнхен)
|75 024
|975 000
|75 000
|«Штутгарт»
|60 449
|697 000
|53 615
|«Айнтрахт» (Франкфурт)
|56 500
|680 100
|56 675
|«Боруссия» (Мёнхенгладбах)
|54 042
|658.240
|50 634
|«Кёльн»
|50 000
|647 100
|49 777
|«РБ Лейпциг»
|47 069
|583 167
|44 859
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Константин Лицин
Одним словом блохер!
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