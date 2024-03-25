Фердинанд: «У Роналдо есть претензия к Роналду»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что легендарный бразильский форвард Роналдо недолюбливает звездного португальца Криштиану Роналду.
«Думаю, у них есть некоторые разногласия из-за имени. Роналдо будто говорит: «Ты забрал мое имя в футболе». Поэтому у него есть претензия к Криштиану», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.
Ранее Роналдо составил рейтинг из восьми лучших нападающих в истории футбола и не включил туда Криштиану.
В настоящий момент 39-летний Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».
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