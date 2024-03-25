Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «У Роналдо есть претензия к Роналду»

25 Марта 2024 • 13:39 Комментировать (1)

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что легендарный бразильский форвард Роналдо недолюбливает звездного португальца Криштиану Роналду.

«Думаю, у них есть некоторые разногласия из-за имени. Роналдо будто говорит: «Ты забрал мое имя в футболе». Поэтому у него есть претензия к Криштиану», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Ранее Роналдо составил рейтинг из восьми лучших нападающих в истории футбола и не включил туда Криштиану.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Криштиану Роналду Рио Фердинанд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
25 Марта 2024 в 13:42
Роналдо только один в футболе.. Он же феномен.. Хе..
«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
15:34 · Англия. Премьер-лига
Уокер назвал лучшего правого защитника в мире
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил «Реалу» двух игроков
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» активно следит за правым защитником сборной Англии
14:23 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» решил поднять зарплату полузащитнику
14:13 · Англия. Премьер-лига
Эшли Коул: «Роналду всегда доставлял мне кошмары»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг подписал контракт с новым агентством, чтобы покинуть «Тоттенхэм» летом
13:39 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «У Роналдо есть претензия к Роналду» 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового нападающего
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков из-за нового владельца
13:12 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» и «Арсенала» Коул попал в Зал славы АПЛ
12:50 · Англия. Премьер-лига
Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
Шевченко и Лукаку - в рейтинге худших трансферов АПЛ
10:10 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мне пришлось стать лидером «Челси»
09:07 · Англия. Премьер-лига
Ванчопе высказался об угрозе исключения «Манчестер Сити» из АПЛ
09:00 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд рассказал, как изменилась игра «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем