«Тоттенхэм» нашёл нового нападающего

Форвард итальянского клуба «Дженоа» Альберт Гудмундссон имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям журналистов портала Tribal Football, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Представители «шпор» начали следить за выступлениями игрока в 2024 году. Боссы «Дженоа», в свою очередь, готовы расстаться с Гудмундссоном за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи.