«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков из-за нового владельца

«Манчестер Юнайтед» и представитель французской Лиги 1 - «Ницца» - могут остаться без еврокубков в следующем сезоне. Такой информацией поделились журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, подобное развитие событий может произойти, если оба клуба окажутся в одном турнире. Причиной является то, что совладелец английского гранда Джим Рэтклифф является еще и владельцем «Ниццы».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Английской премьер-лиге и борется за попадание в Лигу Европы. «Ницца» сейчас находится на четвертой позиции в Лиге 1, дающей право выступить в ЛЕ.

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