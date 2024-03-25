Экс-игрок «Челси» и «Арсенала» Коул попал в Зал славы АПЛ

Экс-защитник лондонских клубов «Арсенал» и «Челси» Эшли Коул включен в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что Эшли стал первым футболистом, пополнившим Зал славы в нынешнем году. Коул является воспитанником академии «Арсенала». Затем он долгое время защищал цвета «Челси». Он становился чемпионом Премьер-лиги, обладателем кубка страны, а также триумфатором Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Зал славы Английской премьер-лиги был создан в 2021 году, он посвящён выдающимся футболистам, выступавшим в местном чемпионате.