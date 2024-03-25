Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу

Полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может сменить туманный Альбион на чемпионат Испании. Согласно информации портала Todofichajes, в подписании хавбека заинтересован мадридский «Реал».

Бразильская диаспора «сливочных» в лице Винисиуса Жуниора, Родриго и Эдера Милитао хочет поспособствовать переходу соотечественника. В составе «Реала» Гимараэс может заменит хорвата Луку Модрича, который близок к уходу летом.

Бруно принял участие в 27 поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. На счету 26-летнего полузащитника три забитых мяча и пять голевых передач.