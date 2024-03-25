Галлахер: «Мне пришлось стать лидером «Челси»

«В текущем сезоне мне пришлось стать лидером «Челси». Мне это очень нравится. Благодаря этому я прогрессирую как игрок. На эти успехи обращают внимание в сборной Англии. Я буду продолжать работать на благо клуба и отдам все для попадания в национальную команду», - передает слова 24-летнего полузащитника Chelsea News.