Галлахер: «Мне пришлось стать лидером «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался касательно своих выступлений за команду в нынешнем сезоне.
«В текущем сезоне мне пришлось стать лидером «Челси». Мне это очень нравится. Благодаря этому я прогрессирую как игрок. На эти успехи обращают внимание в сборной Англии. Я буду продолжать работать на благо клуба и отдам все для попадания в национальную команду», - передает слова 24-летнего полузащитника Chelsea News.
В нынешнем сезоне Галлахер поучаствовал в 38 поединках за «пенсионеров», отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
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